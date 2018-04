La strada cede: chiusa al traffico per lavori di ripristino

Per cedimento della sede stradale, via Salita di Oriolo a Faenza nel tratto compreso tra il civico 2 e 3 è chiusa al traffico sino al termine dei lavori di ripristino. Sul luogo è stata istallata la segnaletica provvisoria. Previste nei prossimi giorni alcune modifiche alla viabilità in via Zanelli e via Ughi. Per allestimento cantiere, mercoledì 2 maggio chiusura di via Zanelli nel tratto compreso tra via Ughi e corso Mazzini dalle 8,30 alle 18,30; disposto il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00 alle 24,00. La circolazione in via Ughi sarà consentita a senso unico direzione da via Zanelli a corso Mazzini. A partire da giovedì 3 maggio sino al 31 luglio divieto di transito e sosta in via Ughi da via Zanelli al passo carraio 434. Disposto il doppio senso di circolazione per i soli residenti, velocipedi, pedoni e e veicoli commerciali con destinazione interna. Le modifiche alla viabilità sono segnalate con apposita cartellonistica.

