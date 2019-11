La studentessa modello premiata da Mattarella: "In futuro? Voglio restituire qualcosa alla mia città"

Il Consiglio comunale di Bagnacavallo ospiterà, nella seduta in programma martedì 12 novembre, la diciannovenne bagnacavallese Laura Ginestretti, recentemente nominata Alfiere del Lavoro per i suoi eccezionali meriti scolastici. Il Consiglio, in programma alle 19.30, ha infatti all’ordine del giorno le congratulazioni della città alla giovane studentessa, risultata tra i 26 migliori neodiplomati in Italia e perciò insignita dell’onorificenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accogliere Laura saranno il sindaco Eleonora Proni e la Giunta, il presidente del Consiglio comunale Matteo Giacomoni e tutti i consiglieri.

"Il saluto di Bagnacavallo mi fa particolarmente piacere – ha commentato Laura – e quello che più mi interessa per il futuro è proprio potere restituire qualcosa di concreto alla mia città, alla quale sono molto legata". Laura Ginestretti, che ha ricevuto la medaglia e l’attestato di Alfiere del Lavoro martedì 22 ottobre, si è diplomata con 100 e lode al Liceo Scientifico di Lugo, dove ha terminato gli studi con una media del 9,81. Ora frequenta il primo anno di Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano.