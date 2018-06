La tassa di soggiorno finanzia la sicurezza: Polizia Municipale in servizio fino a notte

È partito il progetto finanziato con l'imposta di soggiorno di presidio dei centri del cervese. In particolare per questa prima esperienza si partirà da Milano Marittima. Un nucleo di Polizia Municipale sarà quindi dedicato a garantire tranquillità nel centro di Milano Marittima tutte le sere dalle 19 fino all'1 e nei week-end fino a notte fonda, il servizio arriverà fino a settembre.

Gli agenti saranno quindi a presidio del centro con il supporto della sicurezza privata, con servizio sia a piedi che in lento movimento con i nuovi mezzi. Il costo del progetto, che prevede il rinforzo dell'organico con l'assunzione di agenti stagionali aggiuntivi e specifici, per questo servizio è di 100mila euro finanziato dall'imposta di soggiorno.

"La sicurezza e la tranquillità per i nostri turisti e cittadini è per noi fondamentale - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l'assessore alla Sicurezza Gianni Grandu. È ormai indiscutibile che il presidio garbato, rassicurante e costante della Polizia Municipale nelle aree a maggior flusso, sia un fattore molto apprezzato dai turisti e con ottimi benefici anche indiretti come il calo drastico di piccoli episodi di criminalità, come avvenuto sulla spiaggia. Certo in centro i fenomeni e le attività sono molto più complesse e diverse da affrontare rispetto alla spiaggia, ma intanto è un primo tassello importante al quale speriamo e crediamo si affiancheranno le forze dell'ordine, in particolare con i rinforzi estivi".