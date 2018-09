La Torre civica si tinge di rosa per la campagna di prevenzione del tumore al seno

Lunedì 1 ottobre la Torre Civica di Bagnacavallo si illuminerà di rosa. Il Comune infatti aderisce anche quest’anno alla Campagna Nastro Rosa di Airc e Anci per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, che in Italia colpisce annualmente 50mila donne. Negli ultimi anni la ricerca ha portato fino all’87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo Airc invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile. La campagna Nastro Rosa è riconosciuta in tutto il mondo ed è associata alla campagna internazionale Breast Cancer Awareness Month. Nel 2017 ha visto illuminarsi di rosa centinaia di monumenti, dal Campidoglio al Duomo di Milano, alle sedi municipali di moltissimi comuni.