La tradizione del "matrimonio con il mare": le cartoline dedicate allo Sposalizio di Cervia

Per la gioia degli amanti della filatelia per la prima volta quest’anno, oltre alla cartolina ricordo della manifestazione con annullo postale dedicato, è stato realizzato da Poste Italiane, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cervia, un folder commemorativo della manifestazione Sposalizio del Mare. Il folder e' un contenitore di prodotti filatelici (francobolli, buste, cartoline con annullo filatelico) realizzato per ricordare personaggi illustri o eventi.

Nello specifico il prodotto filatelico dedicato alla festa secolare dello Sposalizio del Mare di Cervia contiene 2 cartoline dell’evento marcate con l’annullo postale creato appositamente per la manifestazione e riporta in copertina le immagini del porto canale di Cervia con le barche storiche a vele spiegate in primo piano. Le cartoline propongono il disegno di una barca storica e una immagine fotografica dell’area dei magazzini del sale. In evidenza sia in copertina che sulla cartolina anche l’anello, simbolo del tradizionale matrimonio con il mare. I folder, stampati in numero limitato e numerati, sono stati venduti in anteprima il giorno dello Sposalizio del Mare lo scorso 13 maggio e ora si trovano in vendita anche al Museo del sale di Cervia. In particolare al museo si trovano i primi 500 pezzi numerati. Disponibili anche le cartoline dedicate alla manifestazione.