La troupe di "Sereno Variabile" approda a Ravenna

Venerdì la troupe di "Sereno Variabile", programma di Rai 2 condotta da Giovanni Muciaccia, è approdata a Ravenna per realizzare le riprese della puntata dedicata alla citta dei mosaici.

La troupe ha incontrato il sindaco Michele De Pascale in Piazza del Popolo: "Mi ha fatto molto piacere conoscerli e dargli il benvenuto da parte di tutta la città - spiega il primo cittadino - Autori televisivi, registi, videomaker, sceneggiatori e personaggi dello spettacolo scelgono sempre di più la nostra città come location per realizzare progetti artistici e culturali. Ravenna è meravigliosamente "telegenica" e dunque non ne sono affatto sorpreso!".