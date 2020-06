La visita a Ravenna del Comandante della legione Carabinieri Emilia-Romagna

Lunedì mattina il Generale di Brigata Davide Angrisani, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna. Dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Roberto De Cinti, ha incontrato una rappresentanza dei militari della Provincia. Il Generale Angrisani ha ringraziato i Carabinieri di Ravenna per l’impegno profuso quotidianamente e li ha esortati a proseguire con rinnovato entusiasmo, privilegiando il più possibile l’attività di prevenzione a favore dei cittadini, specialmente in una stagione estiva che si presenta del tutto particolare per la situazione epidemica in atto.

Il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha proseguito la visita per un saluto a Enrico Caterino, Prefetto di Ravenna, a Roberto Sereni Lucarelli, Presidente del Tribunale di Ravenna, ad Alessandro Mancini, Procuratore Capo della Repubblica di Ravenna, a Loretta Bignardi, Questore di Ravenna, nonché a Michele de Pascale, Sindaco del Comune di Ravenna.