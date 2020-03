La vita ai tempi del Coronavirus - "In questo momento così terribile, ho trovato rifugio nei libri"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

In questo momento così terribile io ho trovato nelle pagine di un libro la tranquillità o meglio il RIFUGIO dalla paura del contagio. Il mio consiglio è di riscoprire le proprie emozioni leggendo, perché i libri ti fanno viaggiare con la fantasia in mondi e paesi lontani pur rimanendo a casa , a me fanno sognare ad occhi aperti. Favole per i bimbi che mentre le racconti leggendo, sgranano gli occhi increduli e felici, pagine lette ai genitori anziani che rivivono in esse la loro vita.

I libri sono sempre stati i miei compagni di vita fin da piccola. Perché con loro non mi sono mai sentita sola, sono il cibo per l anima . Passerà anche questa pagina della storia, ma io penso che adesso tutti noi siamo chiamati a fermarci, a riflettere su chi siamo a ricominciare a condividere con gli altri i nostri pensieri le nostre emozioni, ad ascoltare il cuore, ad aiutarsi. Ecco, volevo esprimere il mio sentire .



Cristina di Cervia

