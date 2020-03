La vita ai tempi del Coronavirus - "Messaggio a Mamma Mary: a volte dobbiamo chiedere e non solo dare aiuto"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

Messaggio per Mamma Mary. In un momento come questo ci sentiamo tutti piccoli e impotenti, ma non è così. Inoltre ci sono i veri piccoli, che hanno bisogno di noi tutti i giorni, o i più delicati, che non ce la possono fare senza l’aiuto di qualcuno. E noi? Anche noi a volte siamo piccoli e delicati e dobbiamo imparare a chiedere, non solo a dare. Sono molte le persone che possono capire, molte quelle che possono dare una mano e che aspettano solo di sapere a chi. Io l’ho fatto ancora, non per questo invadendo la vita degli altri, ma soltanto per poter dire a me stessa che non sono stata a guardare. La mia vita è stata, come quella di tanti, piena di alti e bassi, di momenti difficili e di bei periodi e da questo altalenarsi di eventi ho imparato a dare quello che posso e, se ho bisogno, a chiedere. Una volta, una signora di Cesenatico che avevo aiutato, mi ha detto: “Nella vita non conta chi aiuti, perché quando avrai bisogno tu, forse non sarà la stessa persona a darti una mano, ma un’altra e questo non importa, l’importante è che la ruota giri.” Sono sicura che troverai tante persone pronte ai blocchi di partenza per darti una mano. Chiedere non è debolezza, ma fiducia.

Silvia da Ravenna

