La vita ai tempi del Coronavirus: "Torneremo a fare volare alti i nostri sogni"

Leggo di alluvioni e terremoti in tutto il mondo e in Italia, ma per tv non vengono menzionati. Abbiamo avuto un tempo mite quando ci si aspettava la neve. Abbiamo brusche sferzate di gelo, quando i frutti cercano il calore della primavera. Non capisco cosa stia accadendo. Siamo segregati in casa e riceviamo soltanto bollettini di guerra che contano i caduti. Non sono numeri chi non è riuscito a sconfiggere questo maledetto virus, sono persone privati del calore familiare nel momento più doloroso della loro vita. Oggi vivo un momento di sconforto, e non ho voglia di sentire cantare, suonare sui balconi, gioire come fosse un gioco. Desidero soltanto che la gente se ne stia in casa, affinché tutto questo possa essere superato al più presto. E chissà, dopo, potremo nuovamente fare volare alti i nostri sogni e torneremo ad emozionarci come bambini.

Mat da Ravenna

