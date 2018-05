Si avvicina per chiedere informazioni, poi sfila collane, bracciali e orologi: numerose denunce

Sono già diverse le denunce, in tutto il ravennate, che segnalano la presenza di una donna che si aggira per le città raggirando gli anziani (ma non solo). Secondo le descrizioni delle vittime si tratterebbe di una donna piuttosto bassa e robusta, dall'accento non italiano. L'approccio è sempre lo stesso: la truffatrice si avvicina alla vittima - quasi sempre anziana, spesso anche nei pressi dell'abitazione di quest'ultima, per chiedere informazioni. Poi, per "ringraziare" il malcapitato, inizia ad abbracciarlo fino a quando riesce a sfilargli abilmente collane, bracciali e orologi costosi. Negli ultimi giorni la ladra avrebbe colpito a Ravenna, ma anche a Cervia e ad Alfonsine. Le forze dell'ordine invitano a non dare mai confidenza a persone sconosciute.