La truffatrice seriale colpisce ancora: anziana scippata della sua collana

La ladra seriale colpisce ancora. Quella di lunedì mattina si aggiunge alla sfilza di denunce che, fin dalle scorse settimane, segnalano la presenza di una donna che si aggira nel ravennate raggirando gli anziani. Un'anziana infatti, intorno alle 11, sarebbe stata avvicinata da una donna tra via Fiume abbandonato e via degli Spreti. La tecnica della truffatrice, descritta come piuttosto bassa e robusta e dall'accento spagnolo, è quella ormai ben collaudata: la donna si è avvicinata all'anziana per chiedere informazioni; poi, con la scusa di volerla abbracciare per "ringraziarla", è riuscita a sfilarle la collana che aveva al collo. I Carabinieri hanno iniziato le ricerche e invitano i ravennati a non dare mai confidenza a persone sconosciute.