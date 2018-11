Ladri di monete al Liceo Scientifico: danneggiate le macchinette per alimenti

Ladri di monete in azione nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì. Nel mirino è finito il Liceo Scientifico di via Oriani e la succursale di via Marconi. Nel primo caso sono entrati forzando una porta, mentre nel secondo dopo aver infranto un vetro da una finestra laterale. Complessivamente hanno preso di mira quattro macchinette distributrici di alimentari e bevande, danneggiandole: dopo aver incassato il bottino, si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. I danni, secondo una prima stima, ammontano a circa tremila euro, in via di quantificazione il bottino. Sull'episodio indagano i Carabinieri.