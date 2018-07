Ladri fanno incursione in una casa e rubano un armadio blindato pieno di armi

Furto di armi nella serata di domenica. Ai ladri è bastata una mezzora di assenza del padrone di casa per svaligiare la sua abitazione di Faenza. Ignoti banditi hanno colpito intorno alle 20 di domenica. Dopo aver narcotizzato i cani in giardino, i ladri hanno spaccato una finestra al primo piano e, dopo aver rubato in giro per casa, hanno puntato ad un armadietto blindato in cui erano detenute regolarmente numerose pistole e armi da caccia, di cui almeno 5 fucili. I malviventi hanno preso l'intero armadio blindato e sono scappati rubando anche l'automobile Bmw che si trovava in casa. Le prime indagini sono a cura del Commissariato di Polizia di Faenza.