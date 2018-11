Ladri nella notte al Faro due: razzia di trapani e strumenti per l'edilizia

Ancora un furto nella notte, dopo quello messo a segno nella profumeria Sabbioni di viale Alberti. Intorno alle 4.15, infatti, una banda composta da tre persone ha "fatto visita" al magazzino di Faro due, grossista di materiali edili situato in via Dismano. I malviventi, a volto coperto, sono entrati infrangendo una vetrata laterale che dà sugli uffici e si sono subito diretti nella zona di rivendita, dove hanno arraffato trapani, frese a disco e altri strumenti per l'edilizia. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto, dopo il suono dell'allarme, si sono precipitate Polizia di stato e vigilanza privata, ma i malviventi erano già fuggiti. Ora si cercherà, anche tramite le immagini delle videocamere di sorveglianza, di risalire ai colpevoli.

Con l'arrivo dell'inverno sembra essere ricominciata la scia di spaccate che l'anno scorso ha reso la vita difficile a tanti negozianti: l'ultima è avvenuta lunedì in una tabaccheria, dove i ladri sono entrati infrangendo la vetrata con un tombino. Solo qualche giorno prima, poi, i malviventi hanno "fatto visita" a tre distinti locali: un'officina di biciclette, il Costa Cafè e il Caffè Belli.

Foto Massimo Argnani