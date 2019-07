Beccati mentre smontano un'auto per rubarne i pezzi: giovane in manette

I Carabinieri della stazione di Faenza e Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un 20enne di nazionalità moldava per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Sabato notte è stato richiesto un intervento, al numero di emergenza 112, in via Calamelli a Faenza, in quanto alcuni passanti avevano notato dei soggetti intenti a smontare parti di un’auto. Immediatamente è giunta sul posto una pattuglia dell’Arma che ha sorpreso i ladri mentre stavano ancora smontando pezzi dell’autoveicolo. I malviventi, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga in direzioni diverse, inseguiti dai Carabinieri che sono riusciti a fermarne uno il quale, tentando nuovamente la fuga, è venuto a colluttazione con loro. Dopo aver bloccato l'uomo, i Carabinieri sono tornati sulla scena del crimine dove hanno rinvenuto sparpagliati nei dintorni, già pronti per essere rubati, i vari pezzi dell’auto "cannibalizzata". Dopo le prime verifiche, gli operanti sono riusciti a rintracciare il proprietario del mezzo a cui hanno restituito l’intera refurtiva.

Portato in Caserma, stante i gravi indizi di colpevolezza raccolti, il giovane è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato avallato dal Pubblico Ministero di turno e lo straniero, dopo aver trascorso una notte ai domiciliari, lunedì mattina è stato portato presso il Tribunale di Ravenna dove si è tenuta l’udienza di convalida. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto avallando la richiesta di termini a difesa avanzata dal difensore, lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Caserma di Faenza, in attesa del processo che sarà prossimamente celebrato.