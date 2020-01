Ladri scatenati per Capodanno: svuotate abitazioni in tutto il ravennate

Ladri scatenati nella notte di Capodanno. Sono diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine: i malviventi hanno colpito in diversi appartamenti di Ravenna, ma anche nel forese e nelle zone di San Zaccaria, Fusignano e San Pietro in Vincoli. In quest'ultima località sono stati presi di mira tre appartamenti in un condominio di via Pistocchi, con i ladri che si sarebbero arrampicati fino al secondo piano tramite alcune tubature per poi mettere sottosopra le abitazioni. Ladri anche a Fusignano: in zona via dell'Alluvione è stata devastata una casa dove, per entrare, i furfanti hanno piegato l'inferriata di sicurezza di una finestra.