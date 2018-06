Ladro acrobata svuota tre appartamenti su tre piani diversi, PdF chiede più sicurezza

Serie di furti in via Nespoli nella zona di Ponte Nuovo. A segnalare l’incursione dei ladri è Marcello Faustino, esponente del Popolo della Famiglia, secondo cui intorno alle 22 ignoti ladri sono entrati in almeno tre appartamenti di un palazzo, passando dalle finestre, e svuotandoli di tutte le cose di valore. I delinquenti sono riusciti a spaccare le finestre di tre appartamenti di seguito posti un piano sopra l’altro senza che nessuno se ne accorgesse.

Spiega Faustino: “Siamo di fronte dunque o ad un salto di qualità della microcriminalità a Ravenna oppure della sempre più evidente necessità di presidio territoriale ed in entrambi i casi è necessaria un’azione decisa da parte del Comune di Ravenna, azione promessa, ma non ancora giunta”.