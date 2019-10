Ladro goloso ruba oltre cinque chili di cioccolato e viene arrestato

Ladro goloso nella rete degli agenti delle Volanti del Commissariato di di Faenza. Si tratta di un faentino di 36 anni, arrestato domenica per aver rubato oltre cinque chilogrammi di cioccolato croccante, dal valore di circa 110 euro, da uno stand della manifestazione "Chocomoments" allestita in Piazza della Libertà. Il 36enne è risultato già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la disciplina in materia di sostanza stupefacenti e del Codice della Strada. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario del chiosco. In attesa dell'udienza di convalida, per il 36enne sono scattati gli arresti domiciliari.