Lanci di coccinelle per contrastare i parassiti degli alberi

Tra i primi Comuni su scala regionale, Conselice si adegua al protocollo nazionale che vieta l'uso di trattamenti chimici nelle aree verdi frequentate dalla popolazione, sostituiti da insetti utili nel contrasto e la diffusione di insetti nocivi per le piante. Giovedì 31 maggio sono stati effettuati i primi lanci sperimentali di coccinelle e antocoridi in via Portovenere, con piccoli box appesi agli alberi ben individuabili e il controllo e monitoraggio della ditta Sireb, affidataria nella difesa fitosanitaria del verde pubblico. Gli insetti utilizzati in questa sperimentazione sono innocui per persone e animali. Le larve di coccinella si cibano proprio di una grande quantità di larve di insetti nocivi per le colture.

Le coccinelle sono infatti dei veri e propri antiparassitari naturali, in quanto tengono lontano dalle piante gli afidi, che sono dei particolari parassiti che spesso colpiscono gli ospiti del giardino. Accanto a questa nuova campagna di contrasto biologico, prosegue il monitoraggio di tutte le aree verdi e la ditta Sireb comunica che “dal controllo effettuato a fine maggio è emerso che in nessuno di questi parchi sono stati rinvenuti esemplari di zecca, a conferma di un fenomeno del tutto occasionale, a seguito della elevata circolazione di animali. In particolare i gatti, che spaziano tra diverse aree e possono raccogliere zecche e disperderle in parchi e giardini di scuole, ma anche altri mammiferi e uccelli”.