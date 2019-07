Fermato dalla Polizia scaglia la bici contro la volante: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un 28enne tunisino, senza fissa dimora, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ingresso e soggiorno illegale. L’altro pomeriggio un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha individuato, in via Montanari, un cittadino straniero in sella a una bicicletta. Avvicinato l’uomo e intimatogli l’alt per sottoporlo a identificazione, il ciclista prima ha invertito il proprio senso di marcia, poi si è fermato bruscamente e, dopo essere sceso dalla bici, l'ha scagliata contro l’auto di servizio degli agenti, danneggiandola.

L’uomo, prontamente bloccato nonostante i suoi tentativi di opporre resistenza, è stato condotto in Questura dove, dopo l’accertamento dell’identità attraverso il fotosegnalamento dattiloscopico, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ingresso e soggiorno illegale.