Si lancia dalla finestra per sfuggire all'ira del marito: arrestato per tentato omicidio

C'è un risvolto inquietante nel caso della 27enne che domenica pomeriggio è precipitata da una finestra al primo piano della sua abitazione in via Cairoli, in pieno centro storico a Ravenna. La donna, di nazionalità afgana, si sarebbe infatti gettata di proposito per sfuggire al marito, un connazionale 35enne, arrestato poi con l'accusa di tentato omicidio.

E' quanto emerge dalle indagini dei Carabinieri di Ravenna: dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della strada, e anche da quanto riferito da alcuni testimoni, dopo essersi gettata nel vuoto facendo un volo di circa cinque metri la donna, in preda alle urla, sarebbe stata raggiunta dal marito, sceso per tentare di sollevarla e riportarla in casa. La cosa ha fatto insospettire gli inquirenti: così la Polizia locale di Ravenna, intervenuta sul posto, ha informato l'Autorità giudiziaria e il pm di turno Angela Scorza ha delegato i Carabinieri per il prosieguo delle indagini.

I militari hanno quindi ascoltato la donna, portata all'ospedale Bufalini di Cesena dopo la rovinosa caduta: la ferita, che sul corpo presentava diverse contusioni, ha raccontato che tutto era nato da una lite molto violenta. Ancora da chiarire se nel litigio l'uomo abbia tentato di colpire la moglie con un coltello. Fatto sta che la 27enne, disperata, per sfuggire all'alterazione del marito ha cercato la via di fuga più veloce lanciandosi nel vuoto. Il 35enne si trova ora nel carcere di Ravenna.