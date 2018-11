Lancia la droga dal finestrino mentre passa una volante di Polizia: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 34enne tunisino per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Lunedì sera, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, un equipaggio della sezione Volanti della Questura, nel transitare in via Agro Pontino, ha riconosciuto alla guida di un’auto che si trovava incolonnata al semaforo il tunisino, già noto agli agenti per i suoi precedenti. Invertito il senso di marcia per procedere al suo controllo, i poliziotti hanno avuto modo di accertare che l'uomo, all’accendersi della luce verde, avrebbe scartato velocemente i veicoli che lo precedevano per allontanarsi in direzione di via Dorese disfacendosi di un involucro, gettandolo dal finestrino dell'auto.

L’uomo, bloccato dopo qualche centinaio di metri, è stato sottoposto a perquisizione, che ha consentito di rinvenire alla somma di 230 euro e un telefono cellulare; contestualmente i poliziotti hanno recuperato l’involucro di cui il 34enne aveva tentato di disfarsi, che è risultato contenere 2,89 grammi di eroina e 1,43 di cocaina. Sulla scorta di ciò, gli agenti si sono recati presso l’abitazione dello straniero dove, in seguito a una ulteriore perquisizione, è stata sequestrata la somma di 1900 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Pertanto il 34enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.