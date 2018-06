Lancia un calzino dalla finestra, era pieno di hashish e cocaina: coppia in manette

I Carabinieri della stazione di Lido Adriano, insieme a quelli della stazione di Marina di Ravenna, nella notte tra lunedì e martedì hanno tratto in arresto una coppia di 43enni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, dopo aver assistito a degli scambi sospetti, hanno fermato un uomo e, durante le fasi della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nel cortile esterno un calzino in stoffa di colore nero con all’interno una busta in cellophane, dove erano contenuti 50 grammi di hashish e 20 di cocaina. L’indumento, secondo gli inquirenti, sarebbe stato lanciato dalla finestra dalla consorte. Le sostanze sono state sequestrate e i due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Martedì mattina, al termine del processo direttissimo, con la convalida il Giudice del Tribunale ravennate ha imposto all’uomo l’obbligo di firma, mentre per la donna nessuna misura.