Era ricercato dall'Interpol: latitante trovato in un hotel di Cervia

Lo hanno trovato in un hotel di Cervia, ben lontano da Cremona. I Carabinieri della città lombarda, insieme ai colleghi cervesi, nei giorni scorsi hanno arrestato un latitante 45enne albanese residente a Cremona, ricercato in quanto destinatario di un mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali emesso nel 2016 per i reati di truffa e furto commessi in Albania. L'uomo viveva a Cremona con la famiglia, ma da tempo si era allontanato dalla città, forse proprio per sfuggire all'arresto, secondo gli inquirenti. Il 45enne si trova in carcere a Ravenna.