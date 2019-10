Laura Pausini festeggia 25 anni di musica con un grande concerto a Faenza

E' terminata l'attesa per i fan di Laura Pausini. L'artista di Solarolo ha svelato via social i contenuti dell'annuncio su cui i follower si erano scatenati con ipotesi e congetture. La cantante infatti, per i 25 anni di carriera, ha deciso di festeggiare insieme agli iscritti del suo fan club con "#PausiniBeMe", un grande concerto in programma per il 5 settembre 2020 a Faenza al PalaPau, dalle 21 a mezzanotte. "Ogni 5 del mese vi dirò qualcosa in più. Da oggi avete tutto il tempo per organizzarvi... Non potete mancare!" scrive l'artista sui suoi canali social.