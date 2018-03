Sull'aereo spunta una hostess d'eccezione: è Laura Pausini

Laura Pausini diventa hostess per un giorno sull'aereo di Alitalia e distribuisce cibo e bevande ai passeggeri. E' avvenuto giovedì mattina sul volo "AliLaura-Alitalia" da Milano a Roma, come riporta l'Ansa: la cantante di Solarolo, dopo aver mostrato le uscite di sicurezza dell'aereo come una hostess modello, ha presentato ai passeggeri il suo nuovo disco 'Fatti sentire', in uscita venerdì. Giunta a Fiumicino, la Pausini è stata accolta dai fan con i quali ha scattato foto e firmato autografi.