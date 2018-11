Laura Pausini da record: nuovo trionfo ai Latin Grammy Awards

Laura Pausini continua a collezionare Latin Grammy Award. La cantante di Solarolo ha vinto la categoria "Best traditional pop vocal album", prima italiana a riuscirci. La cerimonia si è svolta a Las Vegas. In particolare, si è aggiudicata il Premio per il disco "Hazte Sentir", versione spagnola dell’album "Fatti sentire" (Atlantic-Warner Music) che è entrato nella top ten delle classifiche internazionali degli album più venduti.

"Non trovo le parole per esprimere il mio stato d’animo nel ricevere questo premio - ha commentato Laura Pausini a caldo - Il significato dietro a questo titolo è "fai quello che sei senza vergognarti mai" e festeggiare i miei 25 anni di carriera con questo meraviglioso premio mi dà i brividi soprattutto per il significato che ha. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone che si sentono fragili e insicure, non rispettate. L’album è un invito a sentirsi forti, a non cambiare mai per piacere agli altri".

Sono complessivamente quattro i Latin Grammy Awards vinti dall’artista: in precedenza si era aggiudicata tre vittorie nella categoria "Best Female Pop Vocal Album", l’ultima nel 2009 con l’album "Primavera in anticipo", segnando un record a livello mondiale condiviso solo con la cantante colombiana Shakira. Nel 2006 ha inoltre vinto il prestigioso Grammy Awards negli Stati Uniti, unica italiana della storia. La Pausini ha anche consegnato il premio per la categoria "Grabacio’n del Ano - Record Of The Year" a Jorge Drexler.