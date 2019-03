Laura pausini arrabbiatissima, il nuovo singolo circola illegalmente: "Datemi nome e cognome"

Laura Pausini su tutte le furie. Mercoledì, infatti, ha iniziato a circolare in alcune chat Whatsapp dei suoi fan il nuovo singolo in cui duetta con Biagio Antonacci, 'In questa nostra casa nuova', in uscita solo il 22 marzo. La cantante di Solarolo ha scoperto il fattaccio tramite la segnalazione di un fan su Twitter, dove si è poi sfogata: "Ecco come rovinare la storia delle canzoni pop. In classifica non andranno mai se continuano tutti a passarsele… A me sta storia succede sempre, sta per uscire un singolo e ce l’hanno già tutti prima che esca. Questa storia deve finire. Mandatemi nome e cognome e sarete in prima fila a uno dei nostri concerti. Gratis. Vediamo chi parla".