Si laurea con una tesi sul poeta cervese e 'conquista' il 110 e lode

Il 3 dicembre 2018, presso l’Università “Carlo Bo” di Urbino, è stata presentata una tesi di Laurea Magistrale dedicata al poeta cervese Tolmino Baldassari. La studentessa Elena Meloni ha discusso la tesi intitolata “Lettere scelte di Tolmino Baldassari con appendice di lettere inedite”, in cui si analizzano diversi carteggi, in particolare scambi epistolari con personalità illustri del mondo della cultura, che lo stesso Baldassari ha scelto e raccolto.

"L’idea di realizzare questo lavoro è nata dopo una visita presso la casa di Tolmino Baldassari, a Cannuzzo di Cervia, nella quale sono conservate sia le opere che i carteggi del poeta - spiega la neo-laureata - La raccolta di questi documenti è subito apparsa interessante, sia per i contenuti delle epistole che per la levatura dei corrispondenti coinvolti, tra i quali spiccano i nomi di Franco Loi, Tullio De Mauro, Vincenzo Mengaldo, Franco Brevini e di molti altri tra poeti, scrittori, giornalisti ed editori. L’argomento principale è la poesia, specialmente la poesia in dialetto".

Le lettere riportano per la maggior parte valutazioni molto positive dell’opera di Tolmino Baldassari, che ha saputo parlare, attraverso le sue liriche, della sua terra d’origine con un linguaggio dialettale molto alto. Elena Meloni ha conseguito la Laurea Magistrale in Lettere Moderne con il professore Salvatore Ritrovato, docente di Letteratura Moderna e Contemporanea, ottenendo il massimo dei voti e la lode. Correlatore della tesi è stato il poeta Gianfranco Lauretano. Elena Meloni è nata nel 1968 a Fano, dove vive e lavora come docente di scuola primaria.