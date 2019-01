Lavoratori della sanità privata in sciopero: "Contratto fermo da 12 anni"

Lunedì mattina, davanti alla sede di Confindustria/Aiop di Ravenna in via Barbiani, si è svolto un presidio a sostegno dei lavoratori della Sanità privata, nell’ambito della mobilitazione e sciopero regionale per un contratto non rinnovato da 12 anni. La mobilitazione di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl è stata realizzata, viene spiegato, "per ripristinare un giusto salario, per il riconoscimento della valorizzazione professionale e per dire basta a dumping e precariato. Il campo di applicazione riguarda i dipendenti di tutte strutture del territorio che riconoscono: i contratti collettivi nazionali di Aris (Associazione religiosa istituti sociosanitari) e Aiop (Associazione italiana ospedalità privata)".

"La sanità privata rappresenta un settore fondamentale per il welfare e l’economia del nostro territorio provinciale - viene aggiunto -. Coinvolge oltre 500 occupati e gestisce un elevato numero di posti letto pubblici con cliniche accreditate dal Servizio Sanitario Regionale e la concessione di un consistente volume di committenze. Per il settore, il contratto è scaduto nel 2007: vale a dire da ben 12 anni. I dipendenti da allora non hanno avuto alcun aumento economico e alcun riconoscimento professionale, malgrado sia evidente come queste aziende, anche attraverso l’accreditamento con il Sistema sanitario pubblico, garantiscano prestazioni ai cittadini attraverso il fondamentale lavoro e la professionalità di infermieri, tecnici, operatori sociosanitari e personale amministrativo qualificato. Il mancato rinnovo del contratto è tanto più in giustificato dal momento che da 12 anni a questa parte il “mercato della salute” sia significativamente garantito dall’accreditamento".

Foto Massimo Argnani