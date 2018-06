Lavori al ponte sul Senio: provinciale chiusa per 4 mesi, come cambia la viabilità

I lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale del ponte sul fiume Senio impongono la sospensione temporanea della circolazione sulla strada provinciale 7 “San Silvestro-Felisio”, da lunedì 18 giugno e per almeno quattro mesi. Il transito dei veicoli sarà deviato così: i veicoli sulla San Silvestro-Felisio provenienti da sud (via Emilia, Faenza) devieranno sulla strada provinciale 55 "Ponte Sant'Andrea", poi sulla provinciale 8 "Naviglio"; i veicoli sulla San Silvestro-Felisio provenienti da nord (Lugo, Barbiano) devieranno per Solarolo sulla provinciale 10 Canale di Solarolo, poi nel tratto di circonvallazione per proseguire sulla provinciale 22 "Pilastrino San Mauro" e su provinciale 47 "Borello". Dalla sospensione temporanea del traffico sono esclusi i mezzi degli addetti alla sorveglianza dell'Stb torrente Senio. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

