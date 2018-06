Lavori di potatura agli alberi: viabilità e sosta modificate

Nella giornata di mercoledì 6 giugno sono programmati divieti nel controviale di viale Baccarini a Faenza, per consentire i lavori di potatura di alcuni alberi ad alto fusto. Dalle 7.00 alle 13.00 di mercoledì saranno infatti vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli nel tratto del controviale Baccarini compreso da piazzale Cesare Battisti (stazione ferroviaria) fino al civico 106. Tutti i veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente. Non sono invece previsti divieti nel viale Baccarini, dove la circolazione sarà regolarmente consentita anche durante i lavori di potatura.

