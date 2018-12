Lavori di sicurezza al cavalcavia: via Reda chiude al traffico

Prenderanno il via mercoledì 12 dicembre i lavori di riqualificazione e adeguamento delle barriere di sicurezza del cavalcavia autostradale di via Reda, a Bagnacavallo. Le opere saranno eseguite per conto di Autostrade per l’Italia dalla ditta Gsa di Glorie e prevedono la chiusura di via Reda, nei pressi del cavalcavia, fino alla loro conclusione fissata al 31 gennaio 2019. Un’apposita segnaletica indicherà il percorso alternativo consigliato, che consente di raggiungere via Reda passando dalla strada provinciale Naviglio e da via Lame Pontenuovo.

