Chiude per lavori il passaggio a livello su vicolo San Sebastiano

Dalle 8 di lunedì prossimo alle 19 di venerdì 7 dicembre, Rete Ferroviaria Italiana eseguirà lavori di manutenzione al binario in corrispondenza del passaggio a livello su Vicolo San Sebastiano, a Ravenna. Per consentire l’operatività del cantiere, il traffico stradale sarà temporaneamente deviato su itinerari alternativi, concordati con il Comune di Ravenna e opportunamente segnalati. I lavori, che prevedono anche la riasfaltatura della strada in corrispondenza del passaggio a livello, produrranno vantaggi anche in termini di migliore comfort per le auto nella fase di attraversamento. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni sulla linea Ravenna - Rimini.