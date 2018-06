Lavori sull'E45: chiuso anche lo svincolo dell'Adriatica, come cambia la viabilità

Per consentire il completamento dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale, la carreggiata sud (direzione Roma) lungo la E45 resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 243,500 e il km 250,565, nel territorio comunale di Ravenna. Fino al termine dei lavori sarà chiuso inoltre lo svincolo di ingresso dalla strada statale 16 “Adriatica”. La limitazione resterà i vigore fino al completamento degli interventi, previsto per il 7 luglio.

A causa della limitazione la viabilità in direzione sud sarà deviata sulla strada provinciale 118 “Via Dismano” con successivo indirizzamento sulla statale 101 e reingresso sulla statale 3 bis allo svncolo di Standiana/Mirabilandia. Inoltre, proseguirà fino all’ultimazione dei lavori di ripristino della pavimentazione, prevista in questo caso per il 23 luglio, la chiusura della carreggiata sud tra il km 240,100 e il km 243,150. La circolazione in direzione Roma sarà deviata sulla carreggiata nord (Ravenna) dove sarà istituito il doppio senso di marcia per l’intera lunghezza del tratto chiuso al transito.