Lavori a palestre e centri sportivi: al via gli interventi

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Sport Roberto Fagnani, la giunta ha approvato di recente due progetti per interventi nella palestra superiore della scuola secondaria di primo grado Guido Novello in piazza Caduti 15 e nel centro sportivo comunale per il gioco del baseball in via Lago di Garda 8.

Nel primo caso si tratta di lavori per il rifacimento della pavimentazione che comporteranno la rimozione del manto sportivo esistente, la regolarizzazione del sottofondo, la posa di un nuovo manto sportivo sintetico, elastico ed impermeabile nonchè la segnatura del campo da gioco da eseguire con speciali vernici sintetiche e il collaudo della coppia di canestri esistenti. Il valore dell’intervento è pari a 30 mila euro.

Nel secondo caso si tratterà di installare nuove recinzioni perimetrali sui lati nord e ovest e cancelli pedonali e carrabili nella struttura sportiva in via Lago di Garda 8. L’impianto sportivo comunale per il gioco del baseball è in concessione al Cral Enrico Mattei. La spesa a carico del Comune è di 17.080 euro.