Lavori a strade e marciapiedi: viabilità modificata a Faenza

Chiusa al traffico mercoledì 17 luglio e giovedì 18 luglio via Pergola, a Faenza, nel tratto compreso tra i civici 38 e 79 per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del tappeto stradale. A partire da mercoledì 17 luglio e fino al 30 luglio sarà chiuso al traffico il tratto di via Carchidio compreso tra via Silvio Pellico e via Forlivese. La restrizione alla viabilità si rende necessaria per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede lato sinistro. Consentito il transito dei residenti. Le modifiche alla viabilità saranno puntualmente indicate con apposita cartellonistica.

