Lavori a un edificio in centro storico: scatta il divieto di sosta

Nella mattinata di mercoledì 12 settembre sarà vietata la sosta di tutti i veicoli in via Cenni a Faenza, a causa dei lavori di manutenzione ordinaria di un edificio. Il divieto, in vigore dalle ore 7.00 alle 12.00, riguarda il tratto di via Cenni compreso dal civico 4 fino all'intersezione con via Pagani, su entrambi i lati della strada. Le auto lasciate in sosta vietata saranno rimosse forzatamente.

