Lavori al passaggio a livello di via Baiona: viabilità modificata

Per consentire la realizzazione di lavori, da parte di Rete ferroviaria italiana, di manutenzione straordinaria dell’attraversamento ferroviario di via Baiona, tra lo stabilimento Marcegaglia e lo stabilimento Ifa, dalle 8 di lunedì 11 febbraio alle 19 di venerdì 22 sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli all'altezza del passaggio a livello. I veicoli verranno deviati su via Canale Magni per poi tornare su via Baiona.

