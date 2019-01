Lavori al passaggio a livello: stop alla circolazione, viabilità modificata

Resterà chiuso per lavori dalle 8 di martedì 15 gennaio fino alle 19 di giovedì 17 il passaggio a livello di via Boncellino, a Bagnacavallo. La chiusura si rende necessaria perché Rfi dovrà effettuare un intervento di manutenzione straordinaria. Per consentire l’esecuzione dei lavori, la circolazione sarà interrotta nella sola zona del passaggio a livello. La viabilità alternativa sarà indicata con apposita segnaletica.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !