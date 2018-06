Lavori al ponte sul Senio, limitazioni alla viabilità nelle strade limitrofe

Nei prossimi giorni entreranno in vigore le modifiche alla viabilità nella via comunale Celletta, tra Faenza e Cotignola. Il divieto di transito (escluso residenti) riguarderà il tratto compreso tra la strada provinciale 55 “Ponte S. Andrea” e la via comunale Passo San Martino del territorio del comune di Cotignola. Le misure di limitazione vengono applicate a causa delle frequenti situazioni di intralcio alla viabilità, vista la ridotta sezione stradale, dovute all'aumento del traffico veicolare determinato dalla chiusura del ponte sul fiume Senio lungo la strada provinciale 7 “Felisio”, sul confine tra i territori di Faenza e Solarolo. Le modifiche alla circolazione saranno segnalate con apposita cartellonistica.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !