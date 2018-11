Lavori al ponticello sul canale di scolo: viabilità modificata fino a marzo 2019

Un tratto di via San Cristoforo di Mezzeno, a Faenza, sarà chiuso al traffico da lunedì 12 novembre prossimo per i lavori a un ponticello nel canale di scolo fiume Vetro. La chiusura, fino al 28 febbraio 2019, riguarda un tratto di circa 250 metri della strada, compreso dal civico 2 verso la via Manzuta. Pertanto i veicoli transitanti in via San Cristoforo di Mezzeno dovranno obbligatoriamente svoltare a destra all'intersezione con la Strada provinciale n. 8. Nell'area interessata è già stata installata l'apposita segnaletica con l'indicazione dei percorsi alternativi.

