Lavori al porto canale: chiude al traffico il ponte mobile di Cervia

Venerdì 21 dicembre verranno posati i panconi per la chiusura stagionale del porto canale di Cervia, a monte delle porte vinciane e ponte mobile. I lavori consistono nella collocazione di un ulteriore sbarramento di difesa stagionale dalle mareggiate, in aggiunta alle porte vinciane, che necessitano di verifiche e riparazioni vista la vetustà dell'impianto. I panconi saranno rimossi nelle prime settimane della primavera in analogia con le altre difese stagionali (duna, paratie e protezioni).

Per le attività di varo dei panconi, sarà necessaria la chiusura di via Paratoie, del ponte San Michele e della via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Gervasi a via Bonaldo. L’intervento sarà completato nella giornata. Il Comune di Cervia invita i soggetti con imbarcazioni ormeggiate a monte del ponte mobile a prendere contatto con la ditta Adriabot-Servimar titolare dell'appalto di gestione degli accosti portuali, qualora si voglia spostare l'imbarcazione a mare del ponte stesso nel periodo invernale. Indicativamente dalle prime settimane della primavera il porto sarà navigabile interamente in quanto saranno rimosse le protezioni stagionali aggiunte per questo inverno.