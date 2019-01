Lavori al sottopasso ferroviario: strada chiusa al traffico

Prenderanno il via lunedì 28 gennaio, a Castel Bolognese, i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del sottopasso ferroviario di via Gradasso, a cura delle Ferrovie dello Stato. Durante i lavori, la cui durata è prevista in circa quindici giorni, rimarrà chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto di via Gradasso posto in corrispondenza del sottopasso. Nell’area è già stata posizionata l’apposita cartellonistica.

