Lavori all'edificio della biblioteca: strada chiusa al traffico

Venerdì 11 maggio sarà chiusa al traffico via Manfredi a Faenza per consentire l'effettuazione di lavori urgenti di demolizione dell'intonaco della facciata del fabbricato della biblioteca, che comporteranno l'utilizzo di una piattaforma elevabile di grandi dimensioni. Dalle 7.00 alle 13.00 saranno pertanto vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nel tratto di via Manfredi compreso dal civico 14 (ingresso della biblioteca comunale) fino all'incrocio con via Torricelli.

Sempre venerdì, dalle 7.00 alle 14.00, divieto di circolazione e sosta anche in un tratto di via Cavour, a partire dal civico 8 per una ventina di metri, per i lavori di smontaggio e montaggio degli infissi di un immobile. I veicoli transitanti in corso Mazzini con direzione centro dovranno pertanto svoltare a destra all'intersezione con via Pascoli e proseguire su via Santa Maria dell'Angelo per immettersi in Cavour.