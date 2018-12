Lavori all'impianto sportivo del Circolo tennis di Bagnacavallo

Hanno preso il via questa settimana importanti lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo del Circolo tennis di Bagnacavallo. Le opere, mirate a una fruizione multidisciplinare del campo 6, prevedono il rinnovamento della pavimentazione, della recinzione, dei vialetti di accesso e degli impianti di illuminazione e riscaldamento. Questo sia nell’ottica di potenziamento e incremento dell’offerta del Circolo tennis che per avere a disposizione uno spazio aggiuntivo per ospitare scuole e associazioni sportive nel periodo in cui il palazzetto dello sport sarà chiuso per i lavori di adeguamento sismico.

In particolare, saranno rimossi l’attuale pavimentazione in erba sintetica e il sottofondo in terra rossa del campo 6, verrà sistemato il cordolo esistente e sarà predisposto il nuovo sottofondo con stabilizzato, bynder e tappeto in asfalto su cui verrà posata la pavimentazione in resina e gomma. Il nuovo manto sintetico permetterà di ottenere un’elevata versatilità in quanto potrà essere utilizzato per più attività sportive: avrà infatti diverse tracciature di campi da gioco. Il progetto prevede inoltre l’installazione di nuovi impianti di illuminazione con elevate caratteristiche prestazionali e di un generatore di aria calda necessario per la futura copertura del campo con struttura pressostatica gonfiabile, che ne consentirà l’utilizzo anche nella stagione invernale. A completamento delle opere, oltre alla nuova recinzione in rete zincata e plastificata con due cancelli di accesso, sono previsti interventi di miglioramento dell’area circostante, importanti per consentire una migliore fruizione e accessibilità da parte degli utenti. Esegue i lavori per conto del Consorzio Cear di Ravenna la ditta Olimpia Costruzioni di Forlì, per un importo complessivo di circa 110mila euro. Le opere termineranno prima dell’estate.