Lavori all'ospedale di Lugo: modifiche ai percorsi d'accesso

A partire da giovedì 21 marzo è previsto l’inizio di lavori di cantiramento per un intervento di manutenzione sulla rampa di accesso ai Padiglioni A ed E dell'ospedale di Lugo, ingresso da viale Masi 3.

Di conseguenza per accedere ai servizi di Medicina d'urgenza, Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia, Urologia, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia, Degenza breve, Pneumologia, Day Hospital di Medicina, Oculistica, Riabilitazione, Centro di Prevenzione Oncologica (Padiglione A) e di Pronto Soccorso e Radiologia (Padiglione E), verrà modificato il percorso pedonale, segnalato in loco con idonea cartellonistica. Non si modifica, invece, l'accesso ai servizi di Medicina, Lungodegenza, Endoscopia digestiva, Riabilitazione intensiva (Padiglione B) ne’ ai servizi di Dialisi, Prelievi, Oncologia, ambulatori di Ginecologia, Diabetologia, Dermatologia, Terapia antalgica e AVIS (Padiglione C). Resta altresì invariato il percorso di accesso ospedaliero dall'ingresso principale di viale Dante 10 - piazzale delle Crocerossine. Il percorso alternativo dovrà essere utilizzato fino al termine dei lavori programmato per metà maggio.