Lavori all'ospedale: disservizi al centralino telefonico

A seguito dei lavori in corso presso l’Ospedale “Umberto I” di Lugo, e in particolare in relazione all'intervento di adeguamento dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, nella giornata di giovedì 18 aprile il centralino del presidio ospedaliero, recapito 0545314111, non sarà raggiungibile dall’esterno per un’ora, e precisamente dalle 6 alle 7 del mattino. In quel lasso di tempo potrà essere comunque utilizzato il numero alternativo 0545214450. Resta invariata la modalità di chiamata per emergenza al 118.