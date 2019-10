Lavori all'ufficio postale: modifiche agli orari di apertura

Dalunedì 7 a sabato 26 ottobre l’Ufficio Postale di Lugo Centro in Via Magnapassi resterà chiuso per consentire lavori di ristrutturazione. Nel periodo dell’intervento i cittadini potranno rivolgersi per i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate, all’ufficio postale di Lugo 1 (Via Vincenzo Monti), potenziato con l’attivazione temporanea del turno pomeridiano dal lunedì al venerdì fino alle 19.05. L’ufficio postale di Lugo Centro riaprirà lunedì 28 ottobre con i consueti orari.